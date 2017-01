Il a beau faire jusqu’à plus de 40°C aux antipodes, les cérémonies protocolaires du Tour Down Under (qui se termine dimanche dans la région d’Adélaïde) ont jeté un petit froid sur le petit monde du vélo.

Suite à une ordonnance du ministre australien des Sports, le traditionnel baiser des miss récompensant le vainqueur sur le podium a été supprimé au profit d’un protocole bien plus sobre où ce sont désormais des hommes (photo en incrustation) qui remettent les prix aux coureurs. Les autorités locales jugeaient en effet la scène du bisou "trop sexiste, et d’une autre époque dans une société émancipée" . Une prise de position qui n’a pas manqué de faire réagir jusqu’en Belgique. Elke Sleurs (N-VA), la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, a ainsi avoué partager la position australienne. "C’est un total stéréotype", a-t-elle réagi dans les colonnes du Nieuwsblad . "Une femme soumise qui récompense un homme après un dur travail. C’est obsolète. Je n’ai rien contre la présence de miss sur le podium, mais pourquoi doivent-elles avoir une mini-jupe, des hauts talons et du rouge à lèvre ?"

Organisateur du GP Samyn ou encore de Binche-Chimay-Binche, Jean-Luc Vandenbroucke peine à saisir la polémique. "Personnellement, je ne vois pas ce qu’il y a de dérangeant à voir une jolie fille intervenir lors d’un protocole. Je suis cependant toujours attentif à son côté classe , pour précisément éviter toute forme de suggestivité. Le baiser au vainqueur, cela fait partie de l’histoire et des traditions du vélo."

Et si certains coureurs, comme le Français Christophe Moreau, ont rencontré l’amour lors d’une remise de bouquet, ces cas sont plutôt rares. "Les cyclistes ne sont pas le plus à leur avantage dans la foulée d’une course , sourit VDB. Les bisous doivent le plus souvent avoir le goût salé de la transpiration…"