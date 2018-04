Après deux deuxièmes places lors de ses deux premières participations, le Français s’est enfin imposé sur la Flèche wallonne. Julian Alaphilippe a surtout enfin réussi à monter sur la plus haute marche du podium après une multitude de places d’honneur sur les plus grandes courses d’un jour du calendrier. De Milan-Sanremo au Tour de Lombardie, en passant par les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. "C’est une sensation incroyable, ça fait longtemps que je cours après une grande victoire", s’est empressé d’annoncer le Français après avoir enfin maté Alejandro Valverde.

Le coureur Quick-Step, soucieux de profiter de l’instant présent, a d’ailleurs refusé de se projeter vers Liège-Bastogne-Liège. Même s’il s’est dit "prêt et motivé" pour dimanche.

Cette envie de poursuivre sur sa lancée est parfaitement légitime. Car après tout, l’appétit vient en mangeant. Et malgré tout le respect qu’il faut porter à la Flèche wallonne, le festin qui attend les coureurs dimanche est tout de même beaucoup plus alléchant.

En ayant trouvé la recette pour battre Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe a peut-être fait le plus dur. Car lors de sa première participation à la Doyenne, en 2015, le Français avait terminé deuxième derrière le Murcian. Et malgré les différences notables de parcours entre les deux classiques wallonnes, les deux courses se résument de plus en plus à des courses de côtes. L’une à Huy et l’autre à Ans avec un Alejandro Valverde souvent intraitable. Julian Alaphilippe, qui a déboulonné le leader Movistar de son piédestal dans le Mur, va peut-être profiter de l’ascendant psychologique pour doubler la mise.

Après sa septième sur l’Amstel Gold Race, le coureur Quick-Step n’avait pas manqué de rappeler que, pour lui, les deux classiques wallonnes se ressemblaient. "La Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège se courent différemment. J’avais dit avant le départ que l’Amstel était celle des trois qui était la plus ouverte et c’est exactement ce qui s’est passé. Je pense que ça sera différent sur la Flèche et Liège."

Julian Alaphilippe se trouve désormais face à un défi que n’a jamais réussi Laurent Jalabert, le dernier grand coureur de classiques français. Le Mazamétain s’est présenté deux fois dans la peau du favori à Liège, quatre jours après avoir gagné la Flèche wallonne. Le coureur Once avait été piégé en 1995 dans une finale très tactique avant d’être battu à la régulière par Michele Bartoli en 1997. Julian Alaphilippe doit, quant à lui, affronter Alejandro Valverde, ce qui est sans doute encore plus difficile. Mais le coureur Quick-Step a peut-être trouvé la recette.