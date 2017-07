Avec la Clasica, ce samedi, c’est le vrai début de la dernière partie de la saison, avec la Vuelta qui se profile à l’horizon, comme les dernières classiques (Hambourg, Plouay, celles du Canada et la Lombardie). Ce samedi, au Pays basque, ce sera une sorte de chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens. Entre ceux qui veulent profiter de leur forme acquise au Tour de France et ceux qui sortent d’une coupure mais ambitionnent cependant les premiers rôles dès ce week-end.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.