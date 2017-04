Le Yorkshire et le vélo, c’est peut-être une idylle qui ne fait que commencer. Mais comment expliquer que cette partie de l’Angleterre est complètement folle de vélo, au point de rassembler d’immenses foules le long des routes dès que les champions cyclistes viennent se défouler dans leur contrée. De 7 à 77 ans, la passion du vélo fait battre le cœur de nombreux Britanniques.

Un relief qui s’y prête

Il suffit de se balader quelques minutes pour comprendre à quel point le relief se prête à la pratique du vélo, tant au niveau du loisir que de la compétition. C’est bien simple, du vent au bord de la mer qui peut créer des bordures, des côtes sèches et raides dans la campagne du Yorkshire pour faire exploser la course et le tout est saupoudré de belles routes bien entretenues qui facilite la pratique du vélo pour les amateurs. Les organisateurs du Tour de Yorkshire n’ont pas connu la moindre difficulté pour trouver un parcours sachant allier spectacle et performance sportive.

Des champions dans les années 50-60-70

Pour surfer sur cette vague populaire envers le cyclisme, le Yorkshire a aussi pu compter sur des ambassadeurs de luxe. "Brian Robinson, qui est le premier coureur britannique a avoir pris part au Tour de France, vient de Yorkshire", détaille Andy McGrath un journaliste britannique travaillant pour le magazine spécialisé dans le cyclisme Rouleur. "De plus, Robinson a aussi été le premier Anglais a remporté une étape du Tour en 1958 à Brest." Il en gagnera encore une l’année suivante. "Il ne faut pas non plus oublier Barry Hoban. Le peloton lui a laissé remporter l’étape lorsque Tom Simpson était mort. Il a par la suite remporté 8 étapes de la Grande Boucle durant toute sa carrière. Lui aussi il provient d’ici."

Un sport pratiqué par les pauvres

Après la Seconde Guerre mondiale, le Yorkshire est resté plus rural que d’autres parties de l’Angleterre. "Les personnes qui n’étaient pas très riches et qui ne savaient pas s’offrir de voiture circulaient en vélo", glisse Andy McGrath. "Cette partie de l’île était un peu plus pauvre et il y avait peu de trafic avec les voitures. Les citoyens d’ici ont pris l’habitude de rouler en vélo parce que certains n’avaient pas le choix et que les routes le permettaient facilement." Cette tradition est donc restée ancrée dans les mœurs et encore en 2017, il est tout à fait habituel de rencontrer de nombreux cyclistes sur les routes.





Groenewegen d’une demi-roue

Le Néerlandais a gagné la 1re étape comme en 2016.

La première étape du Tour de Yorkshire est partie un peu après 12 h 30 depuis la station balnéaire de Bridlington. De nombreux enfants avaient fait le déplacement pour venir acclamer les champions cyclistes venus des quatre coins de la planète.

Dans cette première étape, 174 kilomètres étaient au programme entre Bridlington et Scarborough. Une longue journée qui ne comptait pas moins de 3 côtes et surtout un final disputé en bord de mer, exposé au vent et donc propice pour réaliser des bordures.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’étape a tenu ses promesses et a été animée. Quemeneur et Dunne, les deux rescapés de l’échappée matinale, ont été repris par un peloton amoindri à 8 kilomètres du but. En effet, après avoir accéléré par l’entremise des LottoNL-Jumbo et des Cofidis, le peloton a perdu de nombreuses unités après avoir viré au bord de mer.

C’est un groupe d’une quarantaine d’unités qui s’est présenté sous la flamme rouge pour se jouer la victoire finale. Aux 200 mètres, Groenewegen a accéléré sans jamais se retourner. Ewan a bien tenté de le remonter mais le petit sprinter australien est tombé à moins d’une demi-roue du champion des Pays-Bas qui remporte donc la première étape de cette épreuve, comme l’an dernier.

"Je me suis même fait un peu distancer dans les bosses, mais heureusement que l’équipe était là pour moi", a déclaré le Néerlandais après la course . " Ils m’ont protégé toute la journée. J’arrive à m’imposer de peu devant Caleb Ewan. C’était vraiment très serré. Le Tour de Yorkshire semble me sourire. L’an passé je me suis également imposé lors de la première étape, devant Caleb Ewan encore une fois." Samedi, le peloton devra en découdre dans une étape plate et encore promise au sprinter. C’est la copie conforme de la première étape du Tour de France 2014, qui avait couronné Marcel Kittel.