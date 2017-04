Le Tour de France 2014 avait débuté du Yorkshire en Angleterre et avait été une grande réussite à la fois populaire et au niveau du spectacle. Ce n’est que tout naturellement qu’un Tour du Yorkshire a vu le jour en 2015, dans la continuité de ce passage réussi. Trois étapes sont au programme de cette édition. Celle de dimanche sera assurément décisive pour le classement général.

Thomas Voeckler, vainqueur autoritaire l’an dernier, est revenu défendre son titre dans les terres anglaises pour sa tournée d’adieu, lui qui mettra un terme à sa carrière au mois de juillet prochain lors du Tour de France.

"Nous n’oublierons jamais ce que nous avons vécu ici en 2014 avec le Tour de France", a déclaré Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, en marge de la présentation officielle du Tour du Yorkshire. "Il y a une ferveur dans le Yorkshire qui est simplement hallucinante et qu’on ne retrouve pratiquement qu’en Belgique ! De plus, on assiste à un développement rapide de la pratique du cyclisme à la fois de haut niveau et pour le plaisir. La passion est folle dans cette partie de l’Angleterre. Nous avons parcouru un peu des villages et ils commencent déjà à se colorer aux couleurs de la course, c’est incroyable. Il faut voir l’ensemble pour s’imaginer ce que ça représente. Ce rendez-vous est très familial et ramène des supporters des quatre coins de l’Angleterre."

Pourtant, la course n’arrive pas encore à attirer les spécialistes des grands Tours. Pour le Giro, seul Kruijswijck (comme futur prétendant à la victoire finale) a décidé de venir se préparer ici en Angleterre. Froome a d’ailleurs indiqué qu’il ne manquait qu’une journée de contre-la-montre pour venir défendre ses chances dans le Yorkshire à l’avenir.

"Depuis deux ans, nous demandons à la fédération anglaise de cyclisme d’avoir une quatrième journée mais on ne l’a pas encore obtenue !"

Il ne serait donc pas impossible de voir cette épreuve grandir au fur et à mesure des années. Côté belge, Serge Pauwels aura sans doute son mot à dire dimanche et semble être la meilleure carte présente pour défendre les couleurs de notre pays. Un beau parcours, un public qui répond massivement présent et une organisation chapeautée par ASO, toutes les conditions sont réunies pour, qu’un jour, ce Tour du Yorkshire attire encore plus de stars dans son épreuve.

Un mini Liège-Bastogne-Liège

La troisième et dernière étape du Tour du Yorkshire se déroulera entre Bradford et Sheffield. Dans les 194,5 kilomètres, pas moins de huit côtes sont répertoriées et pas des moindres ! Ce sont à chaque fois des petits murs à franchir dans la campagne anglaise. L’attraction principale de cette journée sera la côte de Shibden Wall. Un véritable mur d’une longueur d’un kilomètre à… 13,5 % de moyenne et en pavés, qui plus est ! Le Mur de Huy fait pâle figure par rapport à cette difficulté. Cependant, celle-ci est placée assez loin de l’arrivée, à environ 96 kms de la ligne.

Dans le final, quatre montées seront à escalader dont la dernière à cinq bornes de Sheffield. La journée de dimanche promet donc d’être âpre et difficile dans ce qu’on pourrait qualifier de mini-Liège-Bastogne-Liège.

"Les coureurs ont dit que ça allait être une journée terrible et je pense qu’ils ont raison", a déclaré Christian Prudhomme. "Les montées sont raides, sèches et quasiment toutes en ligne droite, ça promet d’être spectaculaire !"