L'organisation du Tour de Dubaï a mis hors course Andrei Grivko (Astana), jeudi, au terme de la troisième étape. Le coureur ukrainien, 33 ans, a frappé Marcel Kittel pendant la course. L'Allemand a été blessé à l'arcade sourcilière. D'autres explications musclées ont déjà eu lieu par le passé dans le peloton.

Tous les deux membres d’une échappée de 13 coureurs sur l’étape menant au lac de Somiedo, Gianluca Brambilla (Etixx) et Ivan Rovny (Tinkoff) s’échangent quelques amabilités à une quarantaine de bornes de l’arrivée avant que plusieurs coups ne se perdent devant les caméras . L’Italien décoche ainsi une baffe dans le visage du Russe. Brambilla sera mis hors course par le jury des commissaires une demi-heure plus tard.

À l’arrivée de la 6e étape du Tour, à Gueugnon, au milieu de la cohue des caméras et journalistes, Carlos Barredo (Quick Step) et Rui Costa (Caisse d’Épargne) s’empoignent violemment avant d’être rapidement séparés. "Cela fait plusieurs jours qu’il me cherche ", souffle Barredo. "Toute la journée on s’est insultés, on s’est donné des coups de coude, je n’en pouvais plus." Les deux hommes s’excusent et héritent d’une amende de 400 francs suisses.





Traditionnellement synonyme de fête pour les coureurs qui bouclent là trois semaines d’une course éprouvante, l’arrivée du Tour 2000 sur les Champs-Élysées ne se passe pas comme de coutume. Derrière la ligne, l’Américain Bobby Julich est agressé par le sprinter néerlandais Jeroen Blijlevens. Le jury décide d’exclure le coureur de Polti du général . La commission de discipline de l’UCI le suspendra ensuite pour un mois.