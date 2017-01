En pleine période de début de saison, les différents coureurs reprennent la compétition au quatre coins de la planète. Si Sagan a lancé sa saison en Australie la semaine dernière au Tour Down Under, Tom Boonen a choisi de reprendre en Argentine et Greg Van Avermaet, tout comme Philippe Gilbert, au Tour de la Communauté de Valence. Une chose est en tout cas certaine, les coureurs privilégient les épreuves où les températures sont clémentes afin de pouvoir se préparer de la meilleure façon possible pour les mois à venir.





Pour rappel, quelques coureurs, dont Van Avermaet, ont dû modifier leur programme de début de saison en raison de l'annulation du Tour du Qatar (qui devait initialement se dérouler du 6 au 10 février).





Voici où rouleront les principaux coureurs cyclistes lors des prochaines semaines