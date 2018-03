L'armada Quick-Step Floors comptera dimanche sur Philippe Gilbert, Yves Lampaert, le Néerlandais Niki Terpstra et le Tchèque Zdenek Stybar pour arracher, sur la 102e édition du Tour des Flandres, une 21e victoire sur route cette saison.

L'équipe de Patrick Lefevere possède sur papier la sélection la plus forte du 'Ronde' et aura plusieurs cartes à jouer. L'année passée, Philippe Gilbert s'était imposé en solitaire, partant à 50km de l'arrivée. Terpstra, vainqueur du GP E3 d'Harelbeke la semaine passée, a déjà terminé deux fois sur le podium, 2e en 2015 et 3e en 2017.

Stybar et Lampaert sont également de sérieux clients à la victoire finale. Le Belge s'est imposé mercredi pour la deuxième fois consécutive sur A Travers la Flandre. Tim Declercq, Iljo Keisse et le Français Florian Sénéchal complètent la sélection de Quick-Step Floors, en tête du classement WorldTour.

"Il ne faut jamais changer une équipe qui gagne", a expliqué Lefevere. "Ces dernières semaines, nous avons assez démontré que nous étions une vraie équipe. Nous avons plusieurs coureurs qui pourront l'emporter dimanche. Nous ne devons pas contrôler les autres, c'est eux qui devront nous contrôler. L'année passée, on nous a traité de fous lorsque Gilbert a attaqué sur le Mur de Grammont, mais il a été au bout de son effort et s'est imposé. Le coureur que je veux voir gagner? Peu importe tant que son maillot est bleu et blanc."

"La différence entre les favoris est tellement mince et personne n'a peur d'attaquer. Ca va être une grande course", a indiqué Tom Steels, le directeur sportif de la formation WorldTour. "Avec sept coureurs, c'est beaucoup plus difficile de contrôler une course comme le 'Ronde'. Il y a moins d'équipes qui prennent leurs responsabilités. Il y a aussi une pression naturelle sur le peloton car il doit aller vite dans des rues étroites, surtout avant les pavés. Avec le nouveau nombre de coureurs réduit à sept, il y a aussi moins de monde pour protéger son leader. Avoir une équipe solide est donc devenu encore plus important."

Sélection Quick-Step Floors:

Philippe Gilbert, Niki Terpstra (P-B), Yves Lampaert, Zdenek Stybar (Tch), Tim Declercq, Iljo Keisse et Florian Sénéchal (Fra)