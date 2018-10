Quick-Step Floors a terminé deuxième de la troisième et dernière manche des Hammer Series à Hong Kong. L'équipe de Patrick Lefevere a dans un premier temps été déclarée victorieuse des Hammer Sprint mais elle a dû céder cette place à la formation Mitchelton-Scott, après décompte des points.

Grâce à Philippe Gilbert et Dries Devenyns, Quick-Step Floors a engrangé pas mal de points dans l'épreuve de sprints. Initialement, le décompte donnait Quick-Step Floors en tête, mais après la confusion causée par des crevaisons lors des dernières manches, Mitchelton-Scott a remporté l'épreuve avec un total de 997 points, 27 de plus que Gilbert & Co.

La formation australienne emmenée par Matteo Trentin et Roger Kluge a enchaîné avec une deuxième place dans le Hammer Chase, une poursuite par équipes de 21,5 km. Le Team Sunweb du spécialiste Tom Dumoulin a pris la première place. Déjà vainqueur de la première manche à Stavanger en Norvège, Mitchelton-Scott a assuré sa victoire dans cette troisième manche et aussi au classement final.

Quick-Step Floors, lauréat de la deuxième manche aux Pays-Bas, a terminé deuxième et Team Sunweb troisième du classement final.