Même s’il a terminé cinquième ce lundi à Otegem, Wout van Aert, sacré pour la deuxième fois champion de Belgique la veille à Ostende, n’a guère brillé dans cette course gagnée par son meilleur adversaire, Mathieu Van der Poel.

Le jeune homme n’avait pas eu, il est vrai, la meilleure préparation possible pour cette épreuve, l’équivalent d’une kermesse en cyclo-cross, où, il y a trois ans, il avait pourtant conquis son premier succès chez les professionnels.

Entre les obligations du podium, de la conférence de presse, des entretiens télévisés, puis le contrôle antidopage, un passage auprès des invités de ses sponsors, c’est à 21h30 qu’il était arrivé à Lille pour y fêter son deuxième titre avec ses supporters et ceux de Sanne Cant, qui, comme lui, habite la commune campinoise. Bien avant minuit, le jeune champion avait rejoint son domicile à Herentals.

En trois ans, le numéro 1 mondial a fait du chemin. En matinée, Van Aert avait distrait une heure de son temps pour rencontrer la presse quelques heures après qu’il eut reconduit son bail avec un maillot tricolore qu’il espère ne pas porter puisque, dans moins de trois semaines, l’Anversois peut remporter un deuxième titre mondial, à Bieles, au Luxembourg.

"Ce maillot de champion de Belgique me permet d’aborder la dernière partie de la saison en étant vraiment relax et détendu", a répondu Wout Van Aert en fin de matinée, à Nazareth, dans un hôtel en bordure de l’autoroute, entouré par ses sponsors, la banque Crélan et le charcutier-boucher industriel Charles, ainsi que Nick Nuyens et Niels Albert, les dirigeants de sa nouvelle équipe. "Je savais après la saison unique que j’avais réalisée l’an dernier que ce serait très difficile de faire aussi bien et pourtant, je suis toujours dans les temps", rappelait le champion, 22 ans seulement. "Même si je ne gagne plus rien, d’ici à la fin février, ma saison aura été bonne et le meilleur peut encore venir."

Le meilleur , c’est évidemment un deuxième maillot arc-en-ciel.

