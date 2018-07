Sur la terrasse verdoyante de sa jolie et charmante maison d’Uccle, Richard Virenque tend son visage vers le soleil comme il pointait autrefois le doigt vers le ciel pour célébrer ses succès."Mais qui donc a bien pu dire un jour que la Belgique était le pays de la pluie ? (rires)"Au retour d’une harassante journée de travail composée de réunions comptables et juridiques pour ses affaires (lire plus loin), le septuple maillot à pois du Tour de France (48 ans) nous a reçu chez lui pour préfacer la prochaine Grande Boucle autour d’une Leffe et d’un morceau de fromage, dans un accueil(...)