Le Français Romain Bardet sera bien au départ du prochain Tour d'Espagne, a confirmé son équipe l'AG2R La Mondiale jeudi sur son compte Twitter et dans un communiqué transmis aux médias français.

Troisième du dernier Tour de France, Bardet aura l'occasion de prendre sa revanche sur Chris Froome qui sera également présent au départ de Nîmes les 19 août prochain. Pour le grimpeur français, ce sera la première participation à un grand tour autre que le Tour de France qu'il a terminé déjà à deux reprises sur le podium (2e en 2016, 3e en 2017).

"Après un Tour de France très riche, sportivement et mentalement, j'ai pris le temps de réfléchir à la suite de la saison", a expliqué Romain Bardet. "Depuis plusieurs mois, j'envisageais de disputer la Vuelta a Espana et les différents échanges avec la direction générale de l'équipe et le staff m'ont conforté dans cette option. Je suis heureux de participer à la Vuelta a Espana, à la fois pour rompre avec mon programme habituel mais aussi pour disputer pour la première fois de ma carrière deux Grands Tours."

Le Colombien Rigoberto Uran, deuxième du dernier Tour de France, ne sera quant à lui pas présent lors de ces trois semaines qui se terminent le 10 septembre prochain à Madrid.