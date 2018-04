En prélude à ce Paris-Roubaix, Peter Sagan avait synthétisé dans l’une de ses savoureuses punchlines sa définition d’une poisse collée à l’histoire de la Reine des Classiques comme un boyau au fond d’une jante.

Si la culture du cyclisme dont peut se prévaloir le Slovaque n’a rien de comparable à l’épaisseur de son palmarès ou que les symboles de son sport n’ont pas à son oreille le même écho que les tubes qui ambiancent le bus de la Bora-Hansgrohe, le triple champion du monde nourrit depuis longtemps une forme de fascination pour cette course hors du temps. Dimanche, pour décrocher son Graal, Sagan s’est enfin sorti de la bataille psychologique dans laquelle il était engagé avec les autres principaux leaders depuis des semaines.

"Si on me marque de trop près, je préfère jouer l’attentisme", avait-il encore soufflé la semaine dernière. Une guerre aussi froide que le pavé du Nord à laquelle le coureur de Zilina a mis un terme à 55 kilomètres du vélodrome, entre les secteurs pavés d’Orchies et Auchy. Dans la foulée d’une attaque de Van Avermaet, il passa à son tour à l’offensive, délaissant l’immobilisme qui l’accompagnait depuis le début des classiques.

"Greg (Van Avermaet) venait d’attaquer après une multitude d’autres escarmouches, commentait Sagan à sa descente du podium. Nous avancions par à-coups, les temps morts succédant aux offensives. Cela commençait à m’agacer et j’ai donc choisi d’attaquer après avoir crié qu’il était désormais temps d’y aller (rires). Je préférais maintenir un tempo constant que de jouer sans cesse avec la pédale de gaz d’autant que le vent soufflait dans notre dos et favorisait donc ce type de mouvement." Parti à un moment où les Quick Step n’occupaient, pour une fois, pas les premiers rangs, le Slovaque revint sur Wallays, Byström et le Suisse Dillier, trois relais précieux.

"Lorsque nous nous sommes retrouvés à deux en tête avec Dillier, je lui ai demandé s’il acceptait de collaborer honnêtement avant que nous ne nous jouions la gagne. Il s’est livré sans retenue et je l’en remercie. J’ai bien tenté de le lâcher dans le Carrefour de l’Arbre, mais je n’étais alors plus assez solide que pour l’abandonner en chemin. En pénétrant sur la piste du vélodrome, j’avais confiance en mon sprint même si des débuts de crampes commençaient à m’envahir les jambes. En franchissant la ligne, j’étais terriblement heureux ! Cette victoire signifie beaucoup pour moi. On ne me demandera désormais plus si je serais prêt à abandonner l’un de mes trois titres mondiaux pour soulever le célèbre pavé au milieu de la piste roubaisienne."

Un second monument , après sa victoire sur le Tour des Flandres 2016, qui sonne aussi comme une réponse aux critiques. La semaine dernière, Tom Boonen avait en effet qualifié Sagan "de suiveur qui doit se taire" après que celui-ci avait stigmatisé l’immobilisme de ses rivaux face à l’hégémonie du bloc Quick Step. "Les paroles de Tom n’ont pas agi comme une motivation supplémentaire, je vous assure. J’ai toujours eu énormément de respect pour lui car il était, dans ma jeunesse, la figure phare des classiques dont je rêvais."

Dimanche, c’est sans doute Sagan qui a définitivement gagné celui du quadruple vainqueur de l’épreuve…