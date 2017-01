Pour la première fois depuis la création de l’épreuve en 2000, une Belge est devenue championne du Monde de cyclo-cross.

À 26 ans, après deux médailles de bronze (2012 et 2016) et une d’argent (2015), Sanne Cant a, enfin, décroché le titre mondial qui s’était particulièrement refusé à l’Anversoise ces deux dernières années alors qu’elle était devenue numéro 1 mondiale de la spécialité.

La Campinoise n’a pu retenir ses larmes de bonheur, tandis qu’elle venait de revêtir le maillot arc-en-ciel et que retentissait la Brabançonne. Sur le podium, Sanne Cant s’est retrouvée avec Marianne Vos, la plus grande championne cycliste de tous les temps que, après une course exceptionnelle d’intensité, la Belge a empêchée de remporter un huitième titre mondial dans les labourés. La Tchèque Katerina Nash a complété le trio des médaillées.

Contrairement à la plupart de ses principales rivales, intéressées également par la route, Sanne Cant dispute toutes les courses du calendrier hivernal et elle est de ce fait souvent arrivée fatiguée aux derniers Mondiaux.

Il n’en fut rien cette année. Elle a modifié son programme et elle a fait par exemple une croix sur la Coupe du monde en laissant de côté la manche de Fiuggi pour se consacrer totalement à la conquête du maillot arc-en-ciel dans un stage à Benicassim.

Un choix qui a porté ses fruits même s’il a fallu pour cela que la Belge réalise une de ses plus belles courses.

"J’ai démontré que même avec une saison plaine, on pouvait devenir championne, je suis vraiment heureuse, c’est le plus beau jour de ma vie. Aujourd’hui, j’ai écrit l’histoire aussi, en devenant la première Belge championne du Monde de cyclo-cross", souriait-elle, se rappelant le final haletant qui a ponctué cette course folle sur un circuit difficile en raison du dégel.

Comme lors des deux premières courses de la journée, les chutes, les glissades et les incidents techniques se sont multipliés, ce qui a provoqué de nombreux changements et bouleversements dans la situation d’une épreuve qui fut une réelle propagande.

"J’avais un bon feeling avant le départ", poursuivait la Campinoise. "Car je savais que ce circuit allait me convenir. Je suis partie assez prudemment avant de me retrouver avec Vos en tête de la course. Après ma chute dans l’avant-dernier tour, où j’avais glissé et déchaussé dans une partie a priori à ma mesure, je ne croyais plus que je pourrais encore gagner. ma chaussure était cassée, mais je voulais continuer pour une médaille."

Peu après l’entame du dernier tour, Marianne Vos, toujours sous la menace d’un retour de Cant, a cogné un piquet et sa chaîne est tombée. La Belge, qui était revenue à sept secondes de la Néerlandaise, l’a rejointe et a directement mis sa concurrente sous pression.

"J’ai gagné car j’ai effectué une manœuvre osée à 300 mètres de l’arrivée", expliquait-elle. "Ça s’est passé en une fraction de seconde, j’ai joué mon va-tout et j’ai réussi à passer devant Marianne. J’ai alors pu lancer le sprint de la meilleure manière en étant en tête. Quand j’ai franchi la ligne, je n’en revenais pas. J’étais super-heureuse, j’avais battu Marianne (Vos) qui est une légende, mais je me demandais si c’était vrai, si quelqu’un n’était pas arrivé devant moi sans que je m’en rende compte…"