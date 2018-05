Sur le Tour du Yorkshire qui a débuté ce jeudi, il est acclamé avec ferveur comme tous les autres coureurs par un public très enthousiaste. Mais les clameurs et applaudissements montent d’un cran quand les spectateurs aperçoivent son dossard 1, celui du vainqueur sortant. Serge Pauwels savoure ces moments. Tout en restant concentré sur l’épreuve. Et sur son autre grand objectif de la saison : le Tour de France, sur lequel il rêve toujours de remporter une étape, lui qui s’y était classé treizième du classement final en 2015 et deuxième de l’étape du Mont Ventoux, en 2016.

(...)