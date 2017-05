Rien n’est plus beau que de voir gagner un habitué aux places d’honneur. Serge Pauwels était dans ce cas jusqu’à ce dimanche après-midi. Dans le Yorkshire, le coureur belge a pour la première fois de sa carrière levé les bras au terme d’une course. En plus de la 3e, Pauwels a aussi ramené le classement général. Jusqu’ici, il ne comptait qu’une seule victoire à son palmarès, un succès acquis sur tapis vert (faisant suite au déclassement pour dopage de Leonardo Bertagnolli) lors du Tour d’Italie 2009.

À Sheffield, Pauwels transpirait la joie et l’émotion parce qu’il sait qu’à 33 ans, sa carrière vient enfin de basculer. "Lever les bras sur une ligne d’arrivée pour la première fois de ma carrière, c’est un peu étrange", racontait le coureur de la Dimension Data. "J’ai souvent été proche de gagner dans le passé, notamment au Tour de France au Mont Ventoux ou encore au Dauphiné. Je me suis toujours battu en me disant qu’un jour, je parviendrai à gagner."

Très humble et très sympathique, Pauwels a même pu compter sur l’aide de son coéquipier, Omar Fraile dans le final. Quand ce dernier est revenu sur le Belge à un peu plus d’un kilomètre de la fin, le suspense était de mise. L’Espagnol allait-il lâcher le Belge et cueillir la victoire ? "En fait, j’ai vu sa roue avant revenir à ma hauteur et j’ai compris en voyant la marque de la roue qu’il s’agissait d’Omar, ajoute-il. Je n’ai pas eu peur de perdre la course car Omar m’a directement dit : ‘It’s for you, it’s for you !’ (c’est pour toi, c’est pour toi !). J’ai été rassuré directement. Nous avons donc roulé ensemble jusqu’à la fin. Tactiquement, nous avons fait une course parfaite. Je sais qu’il m’a fait un beau cadeau mais j’estime que je méritais aussi cette victoire. Je ne serais pas surpris si Omar venait à remporter une étape sur le Giro."

Son attaque à neuf kilomètres de l’arrivée n’était pas du tout préméditée lors du briefing de l’équipe. Dans les 20 derniers kilomètres, près de 4 côtes étaient répertoriées. "Je ne savais pas du tout quand il fallait attaquer. Nous avions le vent de face et il était difficile pour un homme seul de sortir. Quand j’ai commencé à perdre du temps à la fin, je me retournais sans cesse et Roger (Hammond, son directeur sportif) m’a crié dessus en me disant : ‘Si tu te retournes encore une fois, tu as course perdue !’ Je me suis donc concentré sur mon effort et j’ai pensé qu’à tourner les jambes."

Maintenant , Pauwels va prendre un peu de repos avant de partir en stage de participer au Critérium du Dauphiné. L’objectif de remporter une étape au Tour de France est plus que jamais remis à l’ordre du jour.

"J’ai refusé d’aller en Romandie"

Conquis par le succès populaire du Tour de Yorkshire, Serge Pauwels a vite coché dans son agenda le rendez-vous britannique. "Au début de la saison, mes dirigeants m’ont demandé de participer au Tour de Romandie", détaille l’ancien coureur de chez Sky. "J’ai refusé en disant que je voulais absolument participer à ce Tour de Yorkshire où l’enthousiasme du public est énorme. Je place le Yorkshire dans le Top 3 des supporters de vélo les plus fervents avec le Pays Basque et la Flandre. Cette dernière étape ressemblait un petit peu à un Liège-Bastogne-Liège, c’était aussi dur mais il y avait juste beaucoup plus de public ici que sur la course wallonne." Un choix intelligent qui lui a permis de lever les bras à Sheffield et malgré ses 33 ans, Pauwels voit l’avenir de manière positive. "Pour le moment dans le cyclisme, ce n’est pas une mauvaise chose de vieillir, regardez Valverde ! analyse-t-il. Certains coureurs s’améliorent avec l’âge et je fais sans doute partie de ceux-là. J’ai toujours essayé d’être professionnel, de prendre soin de ma carrière et je continue d’aimer le vélo comme au début."

"Je ne pensais pas que j’allais gagner"

L’an dernier, Pauwels avait fini à la 9e place ici dans la dernière étape, dans le Yorkshire qu’avait remportée Thomas Voeckler. Contrairement à cette année, la course s’était décantée beaucoup plus vite et les hommes forts s’étaient retrouvés rapidement à l’avant. Cette fois-ci, il a fallu attendre les 20 derniers kilomètres pour voir les favoris mettre le pied à l’étrier. "Pour être honnête, j’attendais que la course se durcisse plus tôt dans la journée", détaille Pauwels. "À cause du vent de face, il y a eu peu d’attaques. Le peloton était encore bien groupé quand on a entamé le dernier circuit. L’an dernier, ce n’était pas du tout la même course et ça m’a rendu nerveux car je ne suis pas un coureur explosif. J’ai souvent besoin de course difficile pour émerger. Je ne pensais pas que j’allais gagner et qu’Omar allait finir le travail. Je suis simplement parti au bon moment."

"J’espère qu’il remportera une étape du Tour"

Soyons honnêtes, le plateau de ce Tour de Yorkshire n’était pas extraordinaire. Pauwels faisait, à n’en pas douter, partie des favoris de l’épreuve au même titre qu’un Thomas Voeckler ou qu’un Steven Kruijswijck (qui a finalement abandonné au soir de la 2e étape). Avoir le Belge au palmarès a, en tout cas, réjoui Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. "C’est avant tout la victoire d’un garçon humble qui adore son métier", déclare Prudhomme. "Je suis très content pour lui qu’il ait remporté l’étape et le général ici. Il le mérite tellement et il est passé tout près l’an dernier au Tour de France d’un succès de prestige au Ventoux. Serge est un garçon sympa, souriant et poli que je respecte énormément. J’espère vraiment qu’un jour il gagnera une étape du Tour car c’est un coéquipier formidable. Cette année, je le vois bien performer lors de l’étape qui arrive à la Station des Rousses ou encore celle qui s’achève dans le Massif Central." En tout cas, Pauwels sait que s’il inscrit son nom au palmarès d’une étape du Tour au mois de juillet, il fera au moins un heureux.