À 33 ans, depuis un mois, Serge Pauwels est loin d’avoir abdiqué toute ambition. Le coureur anversois, devenu flandrien depuis qu’il vit avec son épouse Ine et leur petite Odile au Coq, est motivé comme jamais.

"Je suis encore très ambitieux" , explique Pauwels. "Surtout, j’aime toujours le cyclisme. À 33 ans, il y a beaucoup de mecs qui ont déjà fini leur carrière. Moi, il m’a fallu du temps pour m’épanouir, pour arriver à maturité, tout le monde n’est pas prêt à jouer la gagne à 21 ans. J’ai encore plein d’objectifs, ma carrière, j’en suis content, mais elle n’est pas finie."

Et celle-ci semble même avoir pris un nouveau tour depuis que cet infatigable attaquant a endossé, il y a deux ans, le maillot de l’équipe sud-africaine MTN devenue Dimension Data en janvier dernier. Serge Pauwels a manifestement atteint un équilibre personnel et professionnel et cela ne peut que payer.

