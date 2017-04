Le Belge a levé les bras au terme d’une course pour la première fois de sa carrière.

Il avait enchanté le Tour de France 2015 par ses attaques incessantes et son courage à toute épreuve. Désormais, Serge Pauwels s’est définitivement fait un nom et une place dans le monde du cyclisme en remportant la dernière étape du Tour de Yorkshire et le classement général de cette même épreuve. Pour la première fois de sa carrière, il a levé les bras au terme d’une course. Jusqu’ici, il ne comptait qu’un succès chez les professionnels, acquise sur le Giro 2009 au terme du déclassement pour dopage de Leonardo Bertagnolli.

“Lever les bras pour la 1e fois de ma vie, c’est un peu étrange”, a déclaré le sympathique coureur de la Dimension Data. “J’ai souvent été proche de gagner, par exemple l’an dernier lors de l’étape du Tour de France qui s’achevait au Mont Ventoux ou encore dans une étape au Dauphiné. Je me suis toujours battu pour gagner un jour. Pour le moment dans le cyclisme, ce n’est pas une mauvaise chose de vieillir, regarder Valverde… Certains coureurs s’améliorent avec l’âge et je fais sans doute partie de ceux-là (ndlr : il aura 34 ans au mois de novembre prochain). J’ai toujours essayé d’être professionnel, de prendre soin de ma carrière et je continue d’aimer le vélo comme au début. “

Son succès, Pauwels l’a forgé en démarrant à 9 kilomètres de Sheffield. Il a ensuite été repris dans le final par son coéquipier Omar Fraile. Ce dernier ne lui a tout de même pas disputé la victoire. Pauwels a donc parachevé un chef d’oeuvre tactique du côté de Sheffield. Désormais, Pauwels va prendre un peu de repos avant de partir en stage de se préparer pour le Tour de France.