Jasper De Buyst (Lotto Soudal) refera son apparition au 'Kuipke' à l'occasion de la 78e édition du festival de Six jours cyclistes de Gand.

Le Brabançon flamand de 24 ans a déjà inscrit son nom au palmarès de l'épreuve à deux reprises : en 2013, il a gagné avec l'Allemand Leif Lampater, l'année suivante avec Kenny De Ketele. En 2015, il s'est classé troisième aux côtés d'Otto Vergaerde. On ne sait pas encore qui sera son équipier cette année dans cette épreuve programmée du mardi 13 au dimanche 18 novembre. "Ma première découverte des Six Jours et du Kuipke (le petit vélodrome gantois, ndlr) a eu lieu en 2012. C'était nouveau pour moi, je n'avais jamais disputé les Six Jours de l'Avenir", explique De Buyst. "Mais surtout l'année suivante, quand j'ai gagné aux côtés de Lampater, a été très impressionnante. Le dernier jour devant un Kuipke plein comme un oeuf, en tant que jeune de 19 ans en lutte pour la victoire - que vous arrachez - c'est inoubliable. J'ai donc hâte d'y retourner. Pour être totalement prêt, je mettrai un terme à ma saison sur route un peu plus tôt. Je veux vraiment être là. Je ne peux pas, en tant que leader du duo Lotto, ne pas rouler pour la victoire finale."