De Buyst et Van der Sande mènent les Six Jours de Gand

Les deux Belges sont leaders après la 3e nuit. Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande possèdent 162 points. Il ne reste que trois équipes dans le même tour. Les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt, champions du monde de la course à l'américaine, pointent au deuxième rang avec 134 points alors que les Néerlandais Yoeri Havik et Wim Stroetinga occupent la troisième place avec 111 points. A un tour, se trouvent Iljo Keisse et Elia Viviani (179 pts) et les anciens leaders Kenny De Ketele et Robbe Ghys (175 pts).

Wout Van Aert n’est pas encore sorti d’affaire

Contrairement aux affirmations de son avocat Walter Van Steenbrugge, le coureur belge n’est pas en mesure de signer, sans arrière-pensée, pour une nouvelle équipe en 2019. "Les nouvelles données par l'avocat de Van Aert sont incomplètes et trompeuses", a ainsi déclaré Rudi Desmet, l’avocat de Sniper Cycling à Cyclingnews. L’UCI a en effet accordé au triple champion du monde de cyclo-cross la permission de chercher une nouvelle équipe. Mais, étant donné que le litige qui oppose Wout Van Aert à son ancien employeur Sniper Cycling, ne sera jugé qu’en fin d’année 2019, l’instance internationale ne peut s’opposer à un éventuel transfert de ce dernier dès cet hiver. Toutefois, si la justice du travail belge venait à donner raison dans moins d’un an à Sniper Cycling, l’UCI "se réserve la possibilité d'engager une procédure disciplinaire contre toutes les parties impliquées." Affaire à suivre.

Le drôle de costume de Sagan

Après le Critérium de Saitama, fin octobre, le peloton s'est installé en Chine pour la deuxième édition du Critérium de Shanghai. La course se déroule samedi, mais les coureurs, à l’image de Peter Sagan, Marcel Kittel, Geraint Thomas et Pierre Latour, ont eu l’occasion de rencontrer les fans et d’essayer quelques vêtements traditionnels en prélude à l’événement.

Et la drôle de reconversion de Gerrans

Un peu moins d'un mois après avoir raccroché, Simon Gerrans a annoncé, via une vidéo postée sur les réseaux sociaux, qu'il effectuerait un stage à la banque d'investissement Goldman Sachs. "Plusieurs semaines se sont écoulées depuis ma dernière course en tant que cycliste professionnel. J'ai donc pensé qu'il était temps d'informer tout le monde de mes projets. Je suis très heureux d'annoncer que je vais rejoindre Goldman Sachs dans les locaux de Londres au sein de la division des valeurs mobilières en tant que stagiaire", a expliqué le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2014.