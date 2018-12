La saison 2019 sera la dernière de Sky dans le peloton. L'opérateur de télévision britannique va en effet cesser d'être le sponsor de la formation cycliste de Dave Brailsford, a annoncé le team Sky mercredi.

L'équipe Sky a été créée en 2010, avec l'ambition de remporter un grand tour. Objectif atteint deux ans plus tard lorsque Bradley Wiggins devient le premier Britannique vainqueur du Tour de France. Ensuite, Chris Froome remporta quatre fois la Grande Boucle, et ajoutait un Giro et une Vuelta à son palmarès, et Geraint Thomas s'est adjugé le Tour de France 2018.

Au total, les coureurs Sky ont décroché 322 succès depuis la création de l'équipe, qui devra se trouver un nouveau sponsor pour continuer après 2019.