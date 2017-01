A 37 ans, Stijn Devolder veut encore surprendre. Le double vainqueur du Tour des Flandres (2008 et 2009) l'a répété lors de la présentation de sa nouvelle équipe, Veranda's Willems-Crelan vendredi à Ostende.

"J'ai une énorme envie. C'est comme un nouveau départ pour moi", a confié Stijn Devolder. "C'est une équipe totalement nouvelle pour moi. Mais en très peu de temps, je m'y suis senti comme chez moi. La manière de travailler, l'ambiance, la structure, tout m'a semblé bien de suite. Il y a de l'ambition dans cette équipe. Et je le suis aussi. Nous avons travaillé dur en stage, mais sans oublier de prendre du plaisir. C'est le plus important pour former une vraie équipe. Tout se passe bien et je me sens prêt pour entamer cette saison. Je veux me montrer dans les classiques printanières et jouer mon rôle dans le train pour le sprint. Travailler pour les autres et me montrer, c'est mon objectif. Je pense que nous pouvons surprendre", a résumé Stijn Devolder.