Partenaire majeur de la DH Famenne Ardenne Classic, votre média favori en assure également la diffusion des images ce jeudi au travers d’un livestream de près de trois heures sur DH.be et LesSportsPlus.be. Un dispositif qui vient compléter la retransmission sur les télévisions locales.



"Nous débuterons la retransmission dès 14h, confie Benjamin Mars, en charge des commentaires. Pour la première édition, en 2017, la retransmission de l’épreuve sur Internet avait connu un très gros succès en rassemblant près de 50.000 amateurs, un chiffre considérable ! Les différentes télés locales ont donc décidé de sauter dans le train en marche et de diffuser, en direct, une course cycliste pour la toute première fois de leur histoire. Il est dès lors un peu plus excitant encore de participer à une telle aventure."

Journaliste sportif sur TV Lux durant près de dix ans avant de migrer sur les ondes de Ma Télé, Benjamin Mars est habitué à l’exercice du direct. "Le scénario de l’année dernière, avec de multiples attaques dans la finale, avait rendu le commentaire très aisé car on ne s’était pas ennuyé pendant une seule minute, sourit celui qui fut autrefois, lui-même, coureur cycliste. La beauté des paysages que traverse la course donne également un certain cachet aux images que viendront compléter plusieurs interviews réalisées avant le départ et après l’arrivée par les journalistes de la DH."

Au poste de consultant, Benjamin Mars retrouvera à ses côtés celui qui fut autrefois l’un de… ses équipiers au sein du VC Ardennes : Gaëtan Bille. "C’est assez comique de se retrouver dans une cabine de commentateurs une dizaine d’années après avoir pédalé sous le même maillot, s’amuse le vainqueur du GP Cerami en 2012. Notre duo avait, à en croire les échos, plutôt bien fonctionné en 2017. Il s’agissait alors, pour moi, d’une première expérience dans un rôle que j’avais jugé extrêmement intéressant. Pour préparer au mieux le direct, j’étais allé reconnaître le circuit local et avais passé plusieurs coups de fil à certains coureurs afin d’analyser au mieux les différentes tactiques d’équipes et scénarios envisageables. Je travaillerai de la même manière cette année."

Retraité des pelotons depuis le dernier championnat de Belgique, celui qui a raccroché le vélo sous le maillot de la formation Sovac-Natura4Ever adoube le tracé conçu par les organisateurs.

"Le circuit final est superbement dessiné car il permet aux sprinters sachant franchir les bosses d’espérer survivre avant de faire la décision dans la ligne droite finale alors que les puncheurs-grimpeurs se voient offrir l’occasion de faire la différence dans la côte de Charneux. Cela génère une forme de suspens qui rend la course très excitante et incertaine jusqu’aux derniers hectomètres."

Arlonnais de souche, celui qui s’est désormais reconverti dans le coaching, se félicite aussi de voir une épreuve UCI sillonner sa province d’origine. "Il est extrêmement précieux de pouvoir encore compter sur de telles énergies pour faire vivre le cyclisme au Sud du pays, conclut Gaëtan Bille. J’ai eu l’occasion de discuter avec de nombreux participants à la première édition et tous louaient la qualité de l’organisation et l’atmosphère globale d’une épreuve promise à un bel avenir. Plusieurs coureurs m’ont ainsi soufflé avoir été impressionnés par le départ donné depuis l’intérieur du Wex et séduits par l’ambiance générale. Des arguments qui pèsent lourd au moment de finaliser un programme en fin de saison… "