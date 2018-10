Edward Theuns ne fera plus partie de l'équipe cycliste Sunweb la saison prochaine. Les deux parties ont décidé de mettre fin à leur coopération d'un commun accord, a confirmé mercredi l'équipe allemande du WorldTour. Elle a annoncé l'arrivée de Jan Bakelants, dans un rôle de capitaine de route, et du Danois Asbjorn Kragh Andersen.

Theuns, 27 ans, n'aura roulé qu'un an avec Sunweb. Il avait encore un contrat pour la saison 2019 mais "des visions différentes du sport" ont mis un terme à leur accord.

"J'ai eu une année difficile à cause de quelques chutes et de la malchance, tant physique que mentale", explique Theuns. "J'ai essayé de m'adapter aux méthodes de travail de l'équipe, mais je n'y arrivais pas vraiment. Nos visions sont différentes et nous avons donc décidé qu'il serait bon de résilier le contrat. J'attends maintenant avec impatience un nouveau chapitre de ma carrière."

Rudi Kemna, le leader néerlandais de la formation Sunweb, ajoute : "après de longues discussions, nous nous sommes rendus compte que nos visions différaient trop. La base commune et solide pour une coopération fait défaut. Donner à Edward l'opportunité et la liberté de poursuivre sa carrière ailleurs est la seule bonne décision, tant pour l'équipe que pour Edward. Nous résilions le contrat d'un commun accord et nous tenons à remercier Edward pour ses efforts. Nous lui souhaitons bonne chance à l'avenir."

Theuns a fait ses débuts en 2014 au plus haut niveau avec Topsport Vlaanderen-Baloise. En 2016, le Flandrien a déménagé chez Trek-Segafredo. Son palmarès comprend des victoires d'étapes sur le Tour de Belgique, le BinckBank Tour et le Tour de Turquie.

Bakelants, 32 ans, arrive après quatre saisons dans l'équipe française Ag2R. Coureur doté d'une expérience de dix années et six victoires dont le GP de Wallonie et une étape du Tour en 2013, et les tours du Piémont et d'Emilie en 2015. "Jan apporte une riche expérience à l'équipe grâce à ses diverses compétences", estime Marc Reef, le coach de Sunweb. "Nous croyons qu'il renforcera notre programme avec un niveau élevé et constant tout au long de la saison et qu'il sera en mesure de partager son expérience avec nos jeunes coureurs. Son esprit d'équipe est une caractéristique que nous apprécions énormément. Avec ses qualités, il apportera un soutien important dans les classiques vallonnées et les grands tours, et jouera un rôle de capitaine dans les courses."

Asbjorn Kragh Andersen, 26 ans, rejoint son frère cadet Sören. Il sera actif dans les classiques du printemps et sera aussi intégré dans le "train" des sprints.