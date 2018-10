Au lendemain de sa chute au Rapencross de Lokeren, Mathieu van der Poel a dominé la première manche du Superprestige de cyclocross, dimanche, à Gieten, aux Pays-Bas. Van der Poel s'est imposé avec 31 secondes d'avance sur Wout van Aert. Le troisième, Toon Aerts, était relégué à 1:30.

Samedi, une violente chute de van der Poel en début de course avait fait craindre une fracture de la cheville droite. Après des examens, il est apparu qu'il s'agissait d'une entorse. Malgré la douleur, van der Poel a pu prendre le départ dimanche.

Toon Aerts, leader de la Coupe du monde, a réalisé le meilleur départ avant de chuter dans le premier tour. Il a été dépassé par van Aert et van der Poel. Le Néerlandais s'est isolé en tête dès le deuxième tour. Il a rapidement creusé l'écart et n'a jamais été inquiété pendant la course. A mi-parcours, il comptait 17 secondes d'avance sur van Aert. Le Néerlandais signe sa troisième victoire de la saison, après ses succès à Meulebeke et Renaix.

Van Aert a pris la deuxième place à 31 secondes. Aerts est troisième à 1:30. Le Néerlandais Lars van der Haar a pris la quatrième place, juste devant l'Allemand Marcel Meisen.

La deuxième manche du Superprestige aura lieu samedi prochain à Boom.