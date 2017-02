Mathieu Van der Poel s'est offert la victoire samedi à Middelkerke dans la dernière manche du Superprestige de cyclocross.

Le Néerlandais a remporté sept des huit épreuves du plus ancien des challenges de régularité et décroche le classement final. Samedi,le champion du monde Wout Van Aert a dû se contenter de la 2e place à 19 secondes. Il termine également 2e au classement final du Superprestige.

Van der Poel et Van Aert ont dominé le début de l'épreuve et ont rapidement pris les devants. A la mi-course, le fils d'Adrie a fait la différence et franchissait la ligne avec 19 secondes d'avance sur le porteur du maillot arc-en-ciel.

La lutte pour la dernière place sur le podium est revenue à Laurens Sweeck, qui termine 3e du Superprestige. Il a devancé le Néerlandais Lars van der Haar et Gianni Vermeersch. Kevin Pauwels a dû se contenter de la 15e place.