Cyclisme Sylvan Dillier a réalisé un exploit en passant quasiment toute la course en tête.

Sylvan Dillier ne devait pas courir Paris-Roubaix. Victime d’une fracture du doigt le 3 mars sur les Strade Bianche, le champion de Suisse n’avait fait son retour à la compétition que le 30 mars, soit huit jours avant l’Enfer du Nord. Malgré son manque de compétition, Sylvan Dillier a dû remplacer à la dernière minute Rudy Barbier, insuffisamment remis de sa chute sur le Tour des Flandres. Mais Julien Jurdie a su trouver les mots pour mettre en confiance le Suisse.

"J’avais dit à Sylvan de penser à Matthew Hayman qui avait ga gné Paris-Roubaix après une fracture de la clavicule. Alors que lui, il s’était juste cassé un doigt", avançait, tout sourire, le directeur sportif d’Ag2R La Mondiale.

Finalement, le champion de Suisse a passé plus de 200 kilomètres en tête de la course. "Cela prouve que je peux me transformer en animal dans une échappée. J’avais déjà montré cela en Coupe de France il y a une semaine (NdlR : pour sa reprise le 30 mars, à la Route Adélie de Vitré, Sylvan Dillier s’était imposé)", expliquait après la course le coureur d’Ag2R La Mondiale. Au terme d’une journée où il n’a pas chômé, le Suisse avait des difficultés à retenir un moment en particulier. "Le plus difficile, ça a peut-être été de prendre la bonne échappée. Ensuite, la finale a aussi été très compliquée. Car c’est difficile d’oublier la douleur après 6 heures de course."

Grâce à une collaboration parfaite avec Peter Sagan dans la finale et grâce à sa résistance dans les pavés, Sylvan Dillier a réussi à accompagner le champion du monde jusqu’à Roubaix. Où il a joué sa chance à fond. "Sur le vélodrome j’ai essayé de faire mon meilleur sprint grâce à mon expérience de la piste. Mais finalement Sagan était trop fort. Je ne peux pas être déçu d’avoir perdu au sprint face au meilleur coureur de notre époque", constatait humblement Sylvan Dillier.

Mais avec cette performance hors-norme, le Suisse vient sans doute, à 27 ans, de changer de dimension.