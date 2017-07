Bien présent samedi, à Marchin, où il s’est classé troisième, on attendait de nouveau Dylan Teuns ce lundi, au sommet du Mur Saint-Roch. Mais le jeune Belge a mis à profit la deuxième étape ce dimanche, sur le terrain des sprinters, pour prendre le maillot jaune. "Dès le début de l’étape, j’ai été attentif et je me suis glissé dans une échappée assez importante, ce qui m’a permis de faire le premier sprint intermédiaire, commente le coureur de la formation BMC, qui s’est classé deuxième du sprint de La Calamine. J’ai pu prendre deux secondes de bonifications, tout en mettant la pression sur les autres prétendants du classement final et du leader."

Le Français Benjamin Thomas, vainqueur samedi, a été piégé par une cassure dans le final, ce dimanche, et a perdu son maillot jaune au profit de Dylan Teuns. "J’ai continué à mettre la pression sur mes adversaires dans le final, en attaquant dans la dernière côte, juste avant l’arrivée, poursuit le Brabançon. Je savais que ce serait compliqué de parvenir à partir, mais cela m’a permis d’aborder la descente bien placé. Je suis vraiment satisfait. Porter un maillot jaune, c’est très beau. Surtout ici, en Wallonie, une région où j’adore rouler."

Et qui façonne le début de sa jeune carrière, lui qui s’est classé troisième de la Flèche wallonne, au printemps. "Ce qui me rend d’autant plus satisfait, c’est que j’avais fait de ce Tour de Wallonie un objectif et je réponds présent, continue Dylan Teuns. Je savais que son parcours pouvait me convenir. Bon, ce n’est pas terminé, il reste de solides clients, notamment les Lotto-Soudal, avec Jelle Vanendert, Tosh Van Der Sande, mais aussi Xandro Meurisse (deuxième samedi, à Marchin), et une dizaine d’autres éléments."

Mais il sera sur son terrain, ce lundi, entre Arlon et Houffalize, avec l’arrivée au Mur Saint-Roch. "On a l’habitude de monter cette côte au début de Liège-Bastogne-Liège, mais pas à fond, en pleine finale, décrit encore ce coureur âgé de 25 ans. Mais je la connais, et elle me plaît. Je la compare à celle du Mur de Huy. Ce sera très spécifique. C’est une arrivée qui demandera beaucoup d’explosivité. Mais j’adore ces arrivées au sommet. Et je sais que je peux m’appuyer sur une bonne condition. Je reviens d’un stage en altitude à Livigno, où j’ai bien préparé la seconde partie de la saison, qui commence pour moi sur ce Tour de Wallonie."