Dylan Teuns n’est pas près d’oublier l’été 2017. Neuf jours après le Tour de Wallonie, le Limbourgeois a remporté le 74e Tour de Pologne. Teuns a plié, mais il n’a jamais rompu et il a fini par tenir tête, dans cette 7e et dernière étape, la plus dure de l’épreuve à étapes du World Tour.

À 25 ans, le coureur de BMC a donc remporté un cinquième succès en moins de deux semaines, lui qui n’avait pas gagné la moindre course chez les professionnels avant le 24 juillet. Cinquième de cette ultime journée, durant laquelle il aura été attaqué tant et plus, Teuns conserve deux secondes d’avance sur Rafal Majka, troisième de l’étape, et trois sur Wout Poels, le vainqueur du jour.

La dernière étape, courue sur deux tours de 66 km chacun tracé autour de Bukowina Tatrzanska, dans le massif des Hauts Tatras, au sud de la Pologne, était particulièrement difficile avec huit difficultés, dont six recensées en 1re catégorie.

Bien aidé par son équipe, notamment par un impressionnant Tejay Van Garderen auquel le jeune Belge doit beaucoup, le coéquipier de Greg Van Avermaet a résisté aux attaques de Majka et de Poels qui l’avaient mis en réelle difficulté dans l’avant-dernière montée et ses passages à plus de 20 %. Loin de s’affoler, le Belge avait préféré laisser ses rivaux prendre un peu de champ pour les rejoindre dans la descente, avec le soutien de Van Garderen. Alors qu’on l’imaginait près d’exploser, Teuns a ensuite mis à profit la dernière ascension, plus roulante, pour contenir ses adversaires. Il aurait pourtant pu tout perdre encore si, au sprint des cinq hommes qui se présentèrent ensemble sur la ligne, Adam Yates n’avait devancé Majka pour la deuxième place, Teuns finissant quatrième. Si le Polonais avait fini 2e et non 3e, il aurait enlevé la course grâce à son plus petit total de places durant la semaine, 207 contre 211 au Belge.

"C’est incroyable de gagner cette course", s’est félicité Dylan Teuns, lequel a succédé au palmarès à un autre Belge, Tim Wellens. "Dans la montée raide, j’étais à la limite, grâce à Tejay, j’ai survécu. Au sprint, j’ai tout donné. Après la Wallonie, j’ai eu de plus en plus de confiance. Je savais que l’équipe croyait aussi en moi. J’avais souffert au Giro parce que j’avais été malade. J’ai bien récupéré ensuite, puis j’ai fait un bon stage en altitude (en Andorre) et maintenant, les succès se suivent. J’ai franchi le pas pour redevenir le vainqueur que j’étais chez les espoirs."