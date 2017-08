Maximilian Sciandri, le directeur sportif de BMC, n’a pas masqué les ambitions de son équipe sur ce Tour de Pologne. "Nous étions venus sur cette épreuve du World Tour pour jouer la carte de Dylan Teuns et cela n’a pas changé, sa très belle victoire d’étape de lundi, dans une arrivée que nous savions à sa portée, nous conforte dans ce choix", raconte l’ancien coureur. Surtout qu’il n’y a pas de contre-la-montre sur cette édition du Tour de Pologne. Un avantage pour le jeune coureur belge, dont le point faible est justement le chrono.

Pour y parvenir et succéder à Tim Wellens, il devra mettre à profit une étape au profil de montagnes russes, ce mercredi. Une étape qui promet d’être explosive, car elle ne fait que 130 bornes et cumule des montées courtes et pentues, la dernière étant cependant située à onze bornes de l’arrivée, même s’il y aura une remontée juste avant la ligne. Mais ce sera surtout jeudi, en moyenne montagne, que Dylan Teuns devra résister aux vrais grimpeurs, et surtout vendredi, avec une arrivée au sommet d’une côte de deux kilomètres.

Chez BMC, on croit beaucoup en Dylan Teuns, qui n’a pas tremblé, ce mardi, dans une étape pour sprinters remportée par Caleb Ewan et dans laquelle Peter Sagan a conservé son maillot jaune. "Il me rappelle un certain Claudy Criquielion", a par exemple évoqué Alan Peiper, du staff de l’équipe. "Il est complet, passe-partout, et je le vois résister dans les longues montées." Un compliment qui a touché Dylan Teuns. "C’est un honneur d’être comparé à un tel champion", sourit le jeune Belge. "Personnellement, je ne me compare à personne. Je ne sais pas jusqu’où je peux aller. Je vis un rêve pour le moment, et je vais tout faire pour viser le meilleur classement final sur ce Tour de Pologne."