Edward Theuns, qui se remet toujours de sa blessure au dos provoquée par une chute lors du dernier Tour de France, était présent lors de la présentation du Circuit Het Nieuwsblad, jeudi.

"Cette classique d'ouverture est toujours quelque chose de spécial pour moi", a indiqué le coureur de Trek-Segafredo. "J'ai déjà disputé beaucoup de courses, mais rouler dans sa propre région donne toujours une sensation en plus. Je suis Gantois, c'est donc encore plus spécial", a souri Theuns.

"Je serai le leader de mon équipe. Cette course a gagné en importance et fait désormais partie du WorldTour. Pour les équipes, mais pour nous les coureurs aussi, les points qui sont en jeu sont très importants. Je suis très heureux du retour du Molenberg dans le parcours. Une pente raide, mais que j'aime beaucoup. J'ai reconnu cette semaine les cent derniers kilomètres du Circuit Het Nieuwsblad et pu constater à quel point cette course sera dure. Je souffre encore au dos et aux côtes après ma chute au Tour de l'an passé. J'ai entre-temps disputé le Tour Down Under où j'ai eu de bonnes sensations. A présent, j'irai au Tour de l'Algarve afin de pouvoir ensuite faire le 'doublé' Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Ensuite, il y a aura la traditionnelle approche au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. Après la classique française, j'effectuerai un nouveau scanner et irai voir le médecin afin de déterminer si mes plaques dans le dos peuvent être retirées. Mais avant cela, je suis impatient de disputer la classique d'ouverture', a déclaré Theuns.