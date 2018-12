Le coureur français, auteur d'une fin de saison tonitruante, rêve d'un retour gagnant sur la Grande Boucle.



Thibaut Pinot est sans doute le coureur de la fin de saison 2018. Sixième et vainqueur de deux étapes de la Vuelta, le grimpeur français a terminé en trombe en réalisant le doublé Milan-Turin, Tour de Lombardie. Cette fin de saison de rêve était une forme de résurrection pour Thibaut Pinot, après sa désillusion du Giro. Le grimpeur français avait en effet vu ses rêves de podium s'envoler en concédant plus de 45 minutes à la veille de l’arrivée à Rome. "Cela aurait pu être une saison exceptionnelle avec le podium qui était presque acquis sur le Giro. Mais on peut dire que ce Tour d’Italie m’a servi et motivé pour faire la fin de saison dont je rêvais. Le Tour de Lombardie, c’était la course à gagner pour moi. C’était vraiment un objectif dans ma carrière", a récemment concédé le Franc-Comtois sur Infosport+.

Après ses réussites italiennes, le coureur Groupama-FDJ a désormais envie d’être à nouveau performant à domicile. "Cela fait trois ans que je n’ai pas vraiment montré ce que valais sur le Tour de France par rapport au Giro, où j’étais présent ces deux dernières années. Je me dois de revenir sur la Grande Boucle, qui est la plus grande course du monde. J’ai envie de montrer de quoi je suis capable. En plus, il y a des étapes autour de chez moi", a indiqué Thibaut Pinot.

Le grimpeur franc-comtois a abandonné lors de ses deux dernières participations au Tour de France, en 2016 et 2017, et n’a plus levé les bras sur la Grande Boucle depuis sa victoire à l’Alpe d’Huez en 2015. Mais ses récentes performances ont aiguisé l’appétit du coureur Groupama-FDJ. "Le maillot jaune, c’est évidemment un rêve, surtout de l’emmener sur les Champs. C’est un rêve qui est dans un coin de ma tête depuis tout petit. J’espère que ça arrivera d’ici la fin de ma carrière, car l’objectif sur ma carrière, c’est aussi de ne pas avoir de regrets sur le Tour de France et d’aller le plus haut possible."

Thibaut Pinot ne se met toutefois pas trop de pression pour 2019. "C’est la course qui va faire les objectifs, mais je vais rependre le départ du Tour en ayant l’objectif de faire le mieux possible au classement général. Je vais essayer de partir dans le même état d’esprit que sur le Tour d’Espagne, et je verrai où ça me mène à Paris", a avancé le dernier vainqueur du Tour de Lombardie.

S’il a les jambes de la fin d’année 2018, Thibaut Pinot devrait être redoutable sur les routes du prochain Tour de France. Reste à savoir si son équipe lui sera entièrement dédiée. Car la Groupama-FDJ compte aussi dans ses rangs un certain Arnaud Démare, vainqueur d’étape lors des deux derniers Tour de France.