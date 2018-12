Découvrez tout ce qu'il fallait retenir en cyclisme ce lundi.





Simon Yates veut prendre sa revanche au Giro

Vainqueur de la Vuelta en fin de saison dernière, Simon Yates semblait bien parti pour enlever le Giro quelques mois plus tôt lorsqu'il fut victime d'une grave défaillance. Le Britannique, qui avait enlevé trois étapes et porté le maillot rose durant treize jours avant de s'effondrer dans les Dolomites, a décidé de revenir au Tour d'Italie pour le gagner cette fois.

Steven Kruijswijk visera le podium du Tour, puis la Vuelta

Si Primoz Roglic se tâte encore quant à son programme exact pour la saison 2019, Steven Kruijswijk, son équipier chez Jumbo-Visma, a décidé qu'il viserait le podium du prochain Tour de France, avant de s'aligner ensuite à la Vuelta, comme il l'a fait cette année (5e au Tour, 4e à la Vuelta). « Monter sur le podium du Tour est mon but ultime », assure le Néerlandais qui est un des cinq coureurs de la formation néerlandaise quasi déjà assuré de disputer la course au maillot jaune avec Dylan Gronewegen, Robert Gesink, George Bennett et Tony Martin, nouvelle recrue.

Geraint Thomas Personnalité sportive en Grande-Bretagne

Déjà désigné sportif gallois de l'année, Geraint Thomas a cette fois été élu Personnalité sportive 2018 en Grande-Bretagne. Le vainqueur du Tour de France a été préféré par les téléspectateurs de la BBC au champion du monde de F1 Lewis Hamilton et au capitaine de l'équipe anglaise de football Harry Kane.

Le programme printanier sur route de Mathieu Van der Poel

Voici les courses que devrait courir Mathieu Van der Poel au printemps : Tour de la Provence (Fra/14 au 17-02), sous réserve, Tour d’Antalya (Tur/21 au 24-02), Nokere Koerse (20-03), Bredene Coxyde Classic (22-03), Gand-Wevelgem 31-03), A Travers les Flandres (03-04), Tour des Flandres (07-04), Flèche brabançonne (17-04) et Amstel Gold Race (21-04).

Des informations chez Corendon-Circus

C’est l'ancien coureur et directeur sportif néerlandais Michel Cornelisse qui sera le directeur sportif de Corendon-Circus sur la route la saison prochaine. Adrie Van der Poel reste consultant de la formation belge dirigée par les frères Roodhooft. Une équipe avec laquelle, David Van der Poel a prolongé son contrat jusqu’à la fin 2023, comme son frère Mathieu l'avait fait il y a quelques mois.

Par ailleurs, le Néerlandais Maarten van Trijp, 25 ans, en provenance de Destil-Parkhotel Valkenburg a rejoint le noyau de l'équipe procontinentale belge. Van Trijp est un ancien vainqueur du Circuit de Wallonie (2017).

Une étape de montagne de 23 kilomètres au Tour de l'Avenir

Le parcours du prochain Tour de l’Avenir, course à étapes réservée aux moins de 25 ans, comprendra une étape de montagne très courte l'an prochain. La 8e étape ira en effet de Brides-les-Bains à Méribel sur la distance de 23,4 kilomètres seulement Il s'agira en fait de l'ascension du col de la Loze et sa montée à 7,1 % de moyenne (maximum 11,4%) avec 1.300 mètres de dénivelée.