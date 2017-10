Tim Wellens (Lotto-Soudal a remporté le Tour de Guangxi (WorldTour) à l'issue de la 6e et dernière étape mardi disputée à Guilin sur 168,1 km et remportée au sprint par le Colombien Fernando Gaviria (Quick Step-Floors).

Fernando Gaviria, 23 ans, signe ainsi sa 4e victoire d'étape dans cette dernière course du WorldTour de l'année après avoir dominé les trois premiers sprints du Tour. Le Colombien enregistre ainsi sa 14e victoire de la saison, dont 4 étapes au Giro sur les routes du Tour d'Italie. C'est aussi la 56e victoire pour Quick Step Floors cette saison, dont 30 dans une épreuve du WorldTour.

Le Chinois Wang Meiyin (Bahrein Merida), l'Italien Daniel Oss (BMC) et l'Espagnol Jon Irisarri (Caja Rural-Seguros) ont été les trois animateurs de la journée. Si Jon Irisarri a lâché prise dans le final, Wang Meiyin et Daniel Oss ont été repris à moins de cinq kilomètres de l'arrivée laissant la place pour un sprint massif. L'Italien Niccolo Bonifazio (Bahrein Media) a pris la 2e place devant le Néerlandais Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo).

Tim Wellens avait pris le pouvoir dimanche lors de l'étape reine. Il a conservé son mince avantage sur le Néerlandais Bauke Mollema et l'Irlandais Nicholas Roche. Tim Wellens, 26 ans, décroche ainsi la 13e victoire de sa carrière et la 6e cette saison après des victoires également au GP de Wallonie, au Trophée Andratx-Mirador des Colomer et au Trophée Serra de Tramuntana ainsi qu'à l'arrivée d'une étape du BinckBank Tour.