Tim Wellens (Lotto-Soudal) a remporté la 5e et dernière étape du 63e Tour d'Andalousie cycliste (2. HC), la Ruta del Sol, disputée dimanche sur la distance de 151 kilomètres entre Setenil de las Bodegas et Coin, dans le sud de l'Espagne.

Notre compatriote faisait partie d'une échappée de huit coureurs à l'origine, mais six seulement se sont expliqués pour la victoire à l'arrivée, où Wellens a devancé l'Australien Simon Clarke (Cannondale-Drapac) et Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo), le lauréat du contre-la-montre de vendredi, troisième.

Le Polonais Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice), le Slovène Domen Novak (Bahrain-Merida) et le Néerlandais Nick van der Lijke (Roompot-Oranje Peloton) ont fini 4e, 5e et 6e, le Néerlandais Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert) finissant lui 7e à 1:34, 11 secondes devant le peloton réglé par l'Espagnol Hector Saez (Caja Rural) pour la 8e place.

Wellens avait déjà enlevé deux manches du Challenge de Majorque, le Trofeo Serra de Tramuntana (cat. 1.1) et le Trofeo Andratx-Mirador des Colomer (cat 1.1) plus tôt dans la saison.

L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), 36 ans, tenant du titre, qui a fini dans le peloton, a conservé son avance d'une seconde sur son compatriote Alberto Contador (Trek-Segafredo), et remporte l'épreuve pour la cinquième fois en six ans après 2012, 2013, 2014 et 2016. Le Français Thibaut Pinot (FDJ) termine 3e à 6 secondes.