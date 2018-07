Tim Wellens, le dernier vainqueur du Grand Prix de Wallonie, à la Citadelle de Namur, sera rapidement dans le vif du sujet sur ce Tour de Wallonie. Car après une étape réservée aux sprinters ce samedi entre La Louvière et Les Bons Villers (quoique, il faudra se méfier des pavés dans le final !), il y aura un mini-Grand Prix de Wallonie, dimanche, entre Villers-la-Ville et Namur, avec deux ascensions de la Route merveilleuse ainsi que la montée de Tienne-aux-Pierres, à Wépion. Mais pour sa course de reprise, l’homme aux cinq victoires cette saison (dont la Flèche brabançonne et une étape du Giro) se montre prudent par rapport à ses ambitions.

Tim, dans quelle condition arrivez-vous sur ce Tour de Wallonie ?

"Je me suis bien entraîné ces dernières semaines. Cela devrait donc aller. Même si cela fait plus d’un mois désormais que je n’ai plus fait de course. Ma dernière épreuve, c’était le Championnat de Belgique, à Binche, le 24 juin. C’est donc difficile de savoir vraiment à quoi m’attendre pour cette reprise. Raison pour laquelle je suis content de disputer le Tour de Wallonie."