Mettant en pratique son nouveau statut de conseiller de l’équipe Lotto-Soudal, Tom Boonen, venu en voisin, a roulé plus de deux heures ce samedi matin avec les coureurs de Marc Sergeant prévu au Tour des Flandres. À leur tête, bien sûr, Tiesj Benoot, avec lequel Boonen s’entend à merveille et auquel le jeune retraité a donné quelques conseils à la veille du Ronde.

"Je voulais leur montrer ma belle Campine sous le soleil, on a roulé une bonne demi-heure de plus que ce qui était prévu", expliquait Boonen, à l’issue de ce dernier galop d’entraînement en vue de la grande classique flamande.

Dans les salons de l’Hôtel Watermolen, à Kasterlee, où Benoot et ses partenaires ont logé ces jours derniers, le triple vainqueur du Ronde a évoqué la course de ce dimanche.

"Franchement, je ne regrette pas de ne pas rouler", dit l’ancien champion du monde. "Même si c’est à Anvers, je n’irai pas au départ, les cloches de Pâques passent à la maison, ce dimanche matin. Valentine et Jacqueline (NdlR : ses jumelles de trois ans) apprécient que leur papa soit là plus souvent. Mais ensuite, je serai sur le parcours, avec les membres de Captains of Cycling (la société coopérative qui gère l’équipe Lotto-Soudal) , dans le chapiteau sur le Vieux Quaremont, puis, à l’arrivée. En fait, ce printemps, il n’y a qu’une course où j’aurais aimé être là, c’est à Harelbeke, quand ça a bataillé de loin."

Le Campinois a apprécié la force collective de ses anciens partenaires de Quick Step.

"Je dirais qu’il y a quatre, cinq favoris au départ de ce Tour des Flandres", assure encore Tom Boonen. "Peter Sagan, bien sûr, Greg Van Avermaet, qui est prêt, Niki (Terpstra) et Phil (Gilbert), sans doute aussi Sep Vanmarcke. Et, juste en dessous, une dizaine d’autres candidats donc Tiesj (Benoot)", assure Tom Boonen. "Les Quick Step sont très forts, c’est vrai, et Niki est le seul qui, sur ce printemps a été capable de faire la différence. Pour moi, c’est le favori n°1, un peu au-dessus des autres, mais je pense qu’il aurait préféré arriver incognito. Son numéro d’Harelbeke a impressionné, il va être surveillé. Il est en bonne condition, mais ce ne sera pas facile parce que même si son équipe est forte, ce qui est un avantage, c’est aussi parfois un problème. Le premier qui part peut coincer ses équipiers derrière, qui sont obligés de neutraliser la poursuite.’

Tom Boonen a même conseillé à Tiesj Benoot de jouer sur cette stratégie.