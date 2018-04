Le printemps de Peter Sagan n'est, pour le moment, ni un échec ni une franche réussite. Le Slovaque a en quelque sorte sauvé les meubles en remportant Gand-Wevelgem mais sur les autres courses, il est passé à côté.

Le triple champion du monde est sorti de sa réserve pour critiquer ses adversaires qui ne s'allient pas assez, selon lui, pour mettre en échec la Quick-Step Floors qui n'en finit plus d'écraser tout sur son passage. "Si les autres coureurs ne se réveillent pas, rien ne changera et Quick-Step continuera de gagner", a tenté d'alarmer Sagan. "Je me demande quelle est la tactique et la mentalité des autres coureurs. Il n'y a pas de collaboration , la Quick-Step fait ce qu'elle veut."

Ces propos ont eu le don de faire réagir l'immense Tom Boonen. Le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix a critiqué la sortie du coureur de la Bora-Hansgrohe sur le plateau d'Extra Time Koers, l'émission phare qui parle de vélo sur la VRT. "Un manque de collaboration ? Il (Sagan) est toujours dans les roues", s'est exclamé Boonen. "Je pense que Sagan ne doit pas commencer à parler d'un manque de collaboration. C'est toujours lui qui commence à faire traîner les choses. Il attend puis remonte et commence à faire des gestes avec ses mains. Dans ce cas-ci, il doit se taire. Il essaye aussi de profiter du travail des autres équipes. Ce n'est pas un problème mais alors par après, tu ne peux pas te plaindre en disant: "ça ne roulait pas assez bien."