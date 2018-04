Le printemps de Peter Sagan n'est, pour le moment, ni un échec ni une franche réussite. Le Slovaque a en quelque sorte sauver les meubles en remportant Gand-Wevelgem mais sur les autres courses, il est passé à côté.

Le triple champion du monde est sorti de sa réserve pour critiquer ses adversaires qui ne s'allient pas assez, selon lui, pour mettre en échec la Quick-Step Floors. Cette dernière n'en finit plus d'écraser tout sur son passage. "Si les autres coureurs ne se réveillent pas, rien ne changera et Quick-Step continuera de gagner", a tenté d'alarmer Sagan. "Je me demande quelle est la tactique et la mentalité des autres coureurs. Il n'y a pas de collaboration, la Quick-Step fait ce qu'elle veut."

Ces propos ont eu le don de faire réagir l'immense Tom Boonen. Le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix a critiqué la sortie du coureur de la Bora-Hansgrohe sur le plateau d'Extra Time Koers, l'émission phare qui parle de vélo sur la VRT. "Un manque de collaboration ? Il (Sagan) est toujours dans les roues", s'est exclamé Boonen. "Je pense que Sagan ne doit pas parler d'un manque de collaboration. C'est toujours lui qui commence à faire traîner les choses. Il attend puis remonte et commence à faire des gestes avec ses mains. Dans ce cas-ci, il doit se taire, c'est lui-même un suiveur. Il essaye aussi de profiter du travail des autres équipes. Ce n'est pas un problème mais alors par après, tu ne peux pas te plaindre en disant: "ça ne roulait pas assez bien."

Pour rappel, Peter Sagan avait d'ailleurs grandement profité du travail des Belges lors de son deuxième sacre mondial au Qatar. Il s'était calé dans la roue de Boonen avant de le déboîter dans les derniers mètres.

Le Campinois a également pointé du doigt la forme de Sagan au Tour des Flandres. "Il a essayé de faire le bond pour revenir sur Terpstra, il n'y est pas parvenu. Il n'était simplement pas assez fort."