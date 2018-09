Pour l'ancien champion du monde, le jeune Brabançon devra apprendre à lire la course dans les prochaines années

Invité jeudi soir sur le plateau de l'émission Extra Time Koers de la VRT, Tom Boonen a, comme tous les autres anciens grands champions, jugé que la Belgique tenait un talent exceptionnel en la personne de Remco Evenepoel, double champion du monde (route et chrono) chez les juniors cette semaine.

"Normalement, lorsque vous êtes victime de la poisse et repartez avec près de deux minutes de retard sur vos principaux rivaux, vous pouvez faire vos valises et rentrer à la maison", a commenté le Campinois. "Ce qu'Evenepoel a réussi, c'est quelque chose que l'on ne voit jamais dans un Mondial pour juniors car cela nécessite un effort incroyable ! Remco est un talent totalement hors norme. Certaines personnes qui ne s'intéressent normalement pas au vélo commencent même à parler de lui. C'est le signe que sa vie va changer dans les prochaines semaines et mois..."

Le champion du monde sur route à Madrid (2005) juge toutefois que le jeune Brabançon a encore beaucoup de choses à apprendre. "Son plus grand handicap, à mes yeux, est qu'il n'a jamais vraiment couru jusqu'ici. Je veux dire par là qu'il est tellement au-dessus du lot qu'il ne doit pas véritablement développer de plan tactique. Or, la course c'est aussi de la tactique. Apprendre à obliger les autres à travailler un peu plus que vous par exemple. Chez les juniors, il peut se permettre de tuer tout le monde à la pédale, peut être parce qu'il est un peu plus avancé dans son développement."