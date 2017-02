Avant le départ de la dernière étape, Tom Boonen (Quick Step-Floors) s'est dit satisfait de sa semaine au Tour d'Oman (2.HC), où il a chuté dans la 1e étape.

"J'ai eu une bonne semaine", dit l'ancien champion du monde. "Dommage cette chute, mais c'était heureusement sans gravité. Je regrette de ne pas avoir gagné d'étape, mais cela ne m'obsède pas. Nous rentrons à la maison ce soir, la priorité sera de récupérer".

Ce n'est pas une mais deux fois que Tom Boonen a valsé par terre sur les routes du sultanat. Samedi, il faisait partie de la chute collective qui a impliqué 40 coureurs dans la 5e étape. "Il y avait un petit ruisseau en travers de la route, comme on en voit souvent à Oman. C'était glissant. Les premiers coureurs ont pu passer à du 10 km/h, les autres ont valsé par terre. Nous étions une quarantaine de coureurs. C'est une chute sans gravité, je m'en tire juste avec un cuissard mouillé".

Tom Boonen avait chuté une première fois lundi. Il s'était retrouvé au sol à 700 m de l'arrivée de la 1e étape. Le Belge, qui entendait se mêler au sprint, a heurté la roue arrière de son coéquipier Yves Lampaert qui avait été contraint de freiner suite à une manœuvre de Tyler Farrar. "C'était embêtant sur le moment même, surtout parce que je voulais gagner l'étape", dit-il. "Mais je l'ai vite oublié. Cette chute n'était pas très grave. Il n'y a que dans l'étape de vendredi que je n'ai pas été bien. C'est normal, la douleur se fait plus sentir quelques jours après la chute. Mais je ne pense plus à cette chute. J'ai eu une bonne semaine, à l'exception de ces plaies sur mon corps (rires). J'ai fait ce que je voulais faire: accumuler les kilomètres, m'entraîner et rouler en course"

Boonen s'envolera avec son équipe dimanche soir et atterrira en Belgique lundi matin. "Je me réjouis de rentrer à la maison", dit le futur retraité. "J'ai souvent été absent ces dernières semaines, avec le Tour de San Juan, le stage à Calpe. Etre quelques jours à la maison auprès de Lore et des enfants va me faire du bien. Puis ce sera le week-end d'ouverture avec le Circuit Het Nieuwblad, les premiers kilomètres sur le sol flamand. La semaine prochaine sera surtout consacrée à la récupération. J'ai roulé près de 1000 km cette semaine (Boonen a souvent roulé encore après les étapes, ndlr). Il faut donner à son corps le temps de se remettre".