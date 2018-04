Il y a un an exactement, Tom Boonen mettait un terme à sa carrière à l’occasion de Paris-Roubaix, la classique qui l’avait révélé aux yeux du monde entier quinze ans plus tôt. Depuis, l’ancien champion du monde a pris du recul avec le cyclisme, avant d’y revenir un peu plus régulièrement à l’occasion de ce printemps. Nous l’avons rencontré, chez lui en Campine, à quelques jours de la Reine des classiques qu’il manquera, dimanche, car Tornado Tom s’est lancé un autre défi : devenir champion de Belgique d’endurance en sport automobile.

Alors que le peloton abordera la Trouée d’Arenberg, lui sera à Zolder au volant de sa Porsche.

Tom, avez-vous des regrets d’avoir arrêté ?

(...)