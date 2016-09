Tom Boonen: ultime rendez-vous "capitale"

Cyclisme

Dans son remarquable palmarès, Tom Boonen a inscrit en 2012 une victoire à Paris-Bruxelles, la classique des Deux Capitales, dont cette Brussels Cycling Classic est la descendante directe.

Le Campinois avait disputé la dernière grande saison de sa carrière, avec notamment cet incroyable quadruplé dans les classiques pavées du printemps. Depuis, Boonen a surtout eu des soucis, mais cette saison, le voici, à bientôt 36 ans, manifestement relancé. Après avoir gagné une étape du Tour de Wallonie et la Ride London - Surrey Classic cet été, il tentera l’an prochain, une ultime fois, d’ajouter un autre monument à l’impressionnante liste de ses succès.

Mais avant cela, Tom Boonen est engagé dans la fin de saison avec un seul but : arriver dans la meilleure condition possible au départ du Championnat du Monde à Doha, le 18 octobre.

C’est l’esprit dégagé des soucis que lui causait l’incertitude concernant son avenir sportif qu’il se présente au départ de la Brussels Cycling Classic. On en dispute ce samedi la 4e édition, au départ du Cinquantenaire et à l’arrivée face au Stade Roi Baudouin où, l’an dernier, Dylan Groenewegen avait causé la surprise, même s’il fallut avoir recours à la photo-finish pour désigner le vainqueur.

Le jeune sprinter néerlandais, qui a fait ses preuves depuis mais est absent cette fois, comme son équipe Lotto Nl, avait devancé Roy Jans et, surtout, Tom Boonen. Malgré les treize côtes recensées sur le parcours qui fait le tour de la Capitale, avec une grande incursion sur les routes du Brabant wallon et même du Hainaut, la course semble ne pouvoir échapper à un sprint massif, dès lors que la météo annoncée est plus que clémente. Dès lors, Nacer Bouhanni est peut-être l’homme à battre.

Boonen devrait donc y sacrifier ses chances au profit de Marcel Kittel, son équipier chez Etixx-Quick Step. Si du moins l’Allemand, qui entend convaincre son sélectionneur national d’en faire un de ses atouts au Mondial de Doha, parvient à passer les difficultés de la finale sur les routes du Pajottenland. Ce qui n’avait pas été le cas l’an dernier.