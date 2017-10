Tom Boonen est tout près de retrouver une place dans l'équipe cycliste Quick-Step Floors.

L'ancien champion du monde a révélé l'information en marge de la présentation du livre le concernant 'Jaren van Bewondering'. Ce sera un autre rôle que "directeur sportif ou manager", a précisé le Campinois de 36 ans. "Je ne suis pas demandeur et je ne suis pas pressé, mais je veux bien continuer à faire quelque chose dans le cyclisme. Les négociations sont en cours."

Tom Boonen, qui a mis fin à sa carrière en avril à l'issue de Paris-Roubaix, s'est essayé dans le rôle de commentateur lors d'une course sur la chaîne flamande VTM. "Je l'ai fait une fois, mais ce n'est pas mon truc. Il y a deux sortes de gens. Ceux qui font des choses et ceux qui parlent des hommes qui font quelque chose."

"J'essaie de faire encore souvent du sport. Je fais pas mal de courses en auto." a poursuivi Boonen qui n'a pris que 2 ou 3 kilos depuis la fin de sa carrière.

"Je dois faire attention à ne pas trop manger. Il ne faut plus emmagasiner de l'énergie. J'ai essayé de courir, mais c'était dur. Je marche et j'essaie de faire du vélo une ou deux fois par semaine. J'ai toujours vécu sainement et je continue."

Depuis son départ du peloton après Paris-Roubaix, Tom Boonen n'éprouve aucun regret. "J'ai regardé cinq ou six courses à la télé mais je n'ai pas encore eu la moindre nostalgie. Je ne m'attends pas à ce que cela se produise un jour."