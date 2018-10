Afin de pousser les jeunes à entreprendre une carrière de coureur cycliste, le Néerlandais Tom Dumoulin a décidé d'organiser le 'Tour de Dumoulin', a-t-il annoncé ce mardi. Cette épreuve qui sera disputée dans les rues de Maastricht verra le jour le 6 octobre 2019.

"Cette idée est venue suite à une certaine frustration", a expliqué le coureur du Team Sunweb mardi. "On nous dit toujours que nous disposons de grands sportifs aux Pays-Bas mais je n'ai pas l'impression que cela ait une influence sur la pratique du sport par les jeunes. Le cyclisme a gagné beaucoup en popularité chez les jeunes mais je n'en vois pas beaucoup qui roulent. Via l'organisation de cette course, j'espère que nous pourrons voir plus de jeunes sur un vélo."

Le vainqueur du Giro 2017 veut ainsi rendre la pareille au sport qui l'a rendu célèbre. "Durant l'année, je suis un athlète de haut niveau qui pense égoïstement à ses prestations. L'organisation de cette course est pour moi une façon d'apporter ma contribution au cyclisme dans le Limbourg."