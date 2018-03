Rassemblés à Harelbeke, les acteurs du 61e Grand prix E3 ont livré leurs impressions avant le départ de la course à 12h15.



Malgré les résultats décevants du tenant du titre Greg Van Avermaet depuis le début de saison, son directeur sportif Fabio Baldato s’est montré plutôt confiant. "Greg est bien et l’équipe est prête. L’E3 c’est un peu la répétition générale pour le Tour des Flandres et c’est important pour pouvoir observer comment notre collectif fonctionne", a indiqué le deuxième des Tours des Flandres 1995 et 1996.



Du côté de Quick-Step, on affichait une certaine décontraction après cinq victoires lors des cinq dernières courses disputées sur notre sol. "C’est l’une des courses les plus dures du début de saison. C’est un bon test en vue du Tour des Flandres. Avec sept coureurs, c’est plus difficile de contrôler la course. Mais grâce à nos trois leaders, Philippe Gilbert, Niki Terpstra et Zdenek Stybar, nous aurons une tactique qui va nous procurer un avantage", a indiqué le directeur sportif Tom Steels.



Pour Wanty - Groupe Gobert, la motivation était à son paroxysme après un début de saison délicat. "L’équipe veut se montrer assez offensive car la première partie des classiques n’a pas été facile. Nous allons essayer de nous montrer à l’avant dans une course qui risque d’être difficile avec le vent et le froid", a concédé le coureur Kevin Van Melsen.



L’arrivée à Harelbeke est prévue aux alentours de 17h15 et le live débute sur notre site à partir de 15h00.