Tony Gallopin s’était révélé sur les pavés, au début de sa carrière. Coureur polyvalent, il avait ensuite décidé de se combiner avec les Ardennaises . Avant de tourner le dos aux Flandriennes . Mais après trois saisons sans monts flamands, sans pavés, il a décidé de revenir sur les classiques du début de saison.

" P ourquoi ? Parce que j’ai subi trop d’échecs sur les courses wallonnes" , répond, en rigolant, le sympathique coureur français de Lotto-Soudal. " Et puis, en 2016, c’était compliqué pour moi sur les Ardennaises , j’avais été malade. Et je me suis rendu compte que je n’y avais plus vraiment de plaisir. Et comme les Flandriennes me manquaient, j’ai décidé d’y retourner. Et de me concentrer à nouveau sur elles. Surtout que j’ai l’impression que je peux y avoir plus d’opportunités."

C’est pourtant dans les côtes qu’il a décroché ses plus belles victoires, avec notamment la Clasica San Sebastian 2013, une étape du Tour de France 2014, une de Paris-Nice 2015, des étapes du Tour du Luxembourg, du Limousin, de Bessèges, sans oublier le Grand Prix de Wallonie, l’an passé.

" Oui, mais sur les classiques ardennaises, j’ai l’impression que ce sera toujours compliqué pour moi de gagner face aux meilleurs puncheurs du peloton" , continue Tony Gallopin, qui vient de gagner le contre-la-montre final de l’Étoile de Bessèges. " Les Flandriennes sont plus ouvertes. Bien sûr, sur le papier, ce sera très dur de battre Peter Sagan ou Greg Van Avermaet. Mais sur les courses flamandes, il y a plus de surprises, plus de mouvements, plus de tactique. Sagan et Greg sont les deux meilleurs actuels, mais ceux qui dominaient avant, Tom Boonen et Fabian Cancellara, n’ont pas gagné chaque année les grandes classiques flamandes. Il faut donc y croire. Et ne certainement pas partir battu d’avance."

(...)

