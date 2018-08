Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Merida) a remporté la 3e étape du Tour d'Allemagne (2.1), disputée samedui sur 177 km entre Trèves et Merzig. Il a devancé au sprint l'Allemand Nils Politt (Katsuha-Alpecin) et Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gonert), 3e et premier Belge à passer la ligne d'arrivée.

Matej Mohoric (Bahrain Merida), vainqueur du BinkBank Tour la semaine dernière, prend le maillot rouge de leader à l'Allemand Schachmann (Quick-Step Floors) avant la 4e et dernière étape. Celle-ci mènera le peloton dimanche de Lorsch à Stuttgart sur une distance de 207,5 km.

Le Tour d'Allemagne a refait son apparition au calendrier cette année après dix ans d'absence. L'épreuve avait été annulée à partir de 2008 en raison des affaires de dopage dans le cyclisme. L'Allemand Linus Gerdemann avait remporté la dernière édition en 2008.