Le Français Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) s'est adjugé la 12e étape du Tour d'Espagne cycliste (WorldTour) disputée sur 181,1 km entre Mondonedo au Faro de Estaca de Bares à Manon jeudi. L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) est le nouveau leader au classement général.

Geniez s'est imposé devant le Néerlandais Dylan Van Baarle (Sky). L'Ukrainien Mark Padun (Bahrain-Merida), 3e, complète le podium du jour. Dylan Teuns a pris la 4e place devant Victor Campenaerts 5e. Dries Devenyns est 8e et Thomas De Gendt 9e. Les Belges ont manqué une chance de l'emporter. Geniez est ensuite entré en collision avec une personne dès la ligne d'arrivée franchie, mais sans gravité à première vue.

Un groupe de 18 coureurs a faussé les plans des équipes de sprinteurs espérant pouvoir profiter du profil de cet étape pour place un des leurs. Dylan Teuns (BMC), Dries Devenyns (Quick-Step Floors) et Victor Campenaerts (Lotto Soudal) se sont retrouvés à l'avant alors que le groupe s'est scindé ensuite. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) - élu le plus combatif du jour - figurait lui dans un groupe de dix coureurs distancés dans les 30 derniers kilomètres.. Le peloton, avec tous les favoris dont le maillot rouge de leader le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott), était largué à plus de 10 minutes. Il terminera à 11:39 du vainqueur du jour.

Jesus Herrada, dans le second groupe, possédait 5mn45 de retard sur Yates au départ de l'étape, et devient le nouveau leader au classement général.

Vendredi, le peloton devra parcourir 174,8km de Candás Carreño-Valle de Sabero à La Camperona. Le Tour d'Espagne se poursuit jusqu'au 16 septembre.

La chute de Geniez juste après sa victoire