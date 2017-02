Ben Hermans (BMC) a remporté samedi la 5e et avant-dernière étape du Tour d'Oman (2.HC), disputée sur 152 km entre Sama'il et Jabal Al Akhdhar. Le Limbourgeois s'est imposé au sommet de Green Mountain devant l'Italien Fabio Aru (Astana) et le Portugais Rui Costa (UAE Abu Dhabi).

Déjà vainqueur de la 2e étape, Hermans conserve sa 1e place au classement général. Le coureur belge de 30 ans est pratiquement assuré de la victoire finale.

La dernière étape sera disputée dimanche sur un parcours plat de 130 km entre The Wave Muscat et Matrah Corniche.

L'Italien Vincenzo Nibali avait remporté le Tour d'Oman en 2016.